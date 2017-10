Restauração asfáltica, viatura e ônibus escolar integram lista de investimentos em Mundo Novo

Situado no extremo sul de MS, Mundo Novo recebeu do Governo do Estado investimentos na frota de ônibus escolar, segurança e recuperação asfáltica. Todos com o objetivo de promover melhorias para a população.

Por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), foram executadas obras de restauração asfáltica em diversas ruas do perímetro urbano.

O Governo também incluiu o município na lista de beneficiados com um ônibus para reforçar a frota do transporte escolar, cuja responsabilidade é da prefeitura.

Segundo estimativa do IBGE, Mundo Novo conta atualmente com 18103 habitantes. Com localização privilegiada, faz divisa com Paraná e Paraguai, sendo o último município antes da fronteira.

Sua posição reforça a necessidade de investimentos em segurança. Por conta disso, dentro do MS Mais Seguro, o Governo destinou uma viatura modelo Trailblazer, com tração 4×4, para reforçar o atendimento da Polícia Militar.

Sua localização torna-o também de suma importância no controle da sanidade animal e vegetal. Dessa forma, o Estado investiu no preparo do posto fiscal da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) no município e nos demais da região.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Imobiliária Mundo Novo

Veja Também

Comentários