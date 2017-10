Referência em educação financeira, Andreza Stanoski ministra palestra para servidores

- Divulgação

O Dia do Servidor Público celebrado no dia 28 de outubro em todo País, está sendo comemorado não só em um dia, mas em uma semana em Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) em parceria com a Zetra, realiza nesta quinta-feira (26.10) palestra de educação financeira do programa ‘euConsigo’ com a educadora e consultora financeira Andreza Stanoski.



Consultora financeira Andreza Stanoski.

Com diversas especializações na área, Andreza se apresenta nas redes sociais como mãe, empresária, teóloga, tia, e alguém que gosta de ajudar as pessoas que precisam de orientações e dicas financeiras. “Por perceber que alguns clientes meus que contrataram empréstimos, faziam financiamentos sem planejamento algum, acabavam se tornando futuros endividados e inadimplentes. Insatisfeita com esse quadro busquei especialização na área e assim comecei realmente a ajudar as pessoas a se planejarem melhor e terem resultados positivos” descreve a consultora em um de seus canais de comunicação na internet.

Educadora financeira formada pela metologia DSOP – vinculada a Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Andreza possui formação em Fundamentos de Trading pela Investimentos – Academy of Financial Trading, atua como Consultora em orçamento familiar pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é Co-fundadora e CEO da empresa Dream Company Finanças, integrante da Rede de Cristões Empreendedores (Recrie), além de possuir mestrado em Teologia e Filosofia pela Universidade Mackenzie.

Intitulada “Consumo e Endividamento” a palestra integra o programa “eu consigo” da Zetra, e visa esclarecer e fomentar o equilíbrio financeiro e o uso consciente do crédito. A ação faz parte da programação da Semana do Servidor e irá abordar os seguintes temas:

Crenças e comportamento financeiro

Aspectos relacionados ao Crédito Consignado, sua dinâmica e utilização racional

Técnicas para a organização do planejamento pessoal/familiar

Psicologia econômica e decisões cotidianas

O comportamento humano no que se refere a decisões sobre dinheiro

Como o marketing, a publicidade e outras áreas utilizam-se dos atalhos mentais e dos erros sistemáticos humanos para incentivar o consumo

A palestra acontece das 8h30 às 11h30 no auditório do Tribunal Regional do Trabalho que fica na rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208, Jardim Veraneio. Para participar e receber certificado, o servidor deve encaminhar um e-mail para icorrea@sad.ms.gov.br.

Semana do Servidor

Com uma programação pensada especialmente para o servidor, o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, destaca que o objetivo é que o servidor possa ter uma semana inteira de ações culturais e educativas. “Temos uma equipe que há dias vem pensando e planejando essas ações para você servidor. Inclusive tem ações que pode levar a família, como a Caminhada do Servidor, o show dos Beatles Maníacos, e o show de Alzira e Tetê Espíndola. Nosso objetivo é fazer com que o servidor que trabalha tanto, sinta esse carinho por parte do Estado” pontua Assis.

26/10, 8h30

Auditório do Tribunal Regional do Trabalho (Parque dos Poderes)

Palestra: Educação Financeira com Andreza Stanoski

27/10, 17h

Sunset Servidor

Show Beatles Maníacos

Parque dos Poderes (estacionamento em frente à Governadoria)

28/10, 8h

8º Circuito de Caminhadas do Servidor de MS (Sorteio de Prêmios)

Animação: Grupo Sampri

Parque dos Poderes (estacionamento em frente à Governadoria)

30/10, 18h

Show Regional com Alzira e Tetê Espíndola (Sorteio de Prêmios)

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo