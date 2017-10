MS 40 anos: Recursos do FCO realizam sonhos e mudam vida de empresários

Campo Grande (MS) – Em 2017 o sonho de criar uma cervejaria com traços regionais se tornou realidade para os sócios Hipólito Lima e Regina Nuluki. Após três anos de planejamento, eles inauguraram em maio a cervejaria Prosa contando com um “empurrãozinho” do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Eles usaram os valores contratados para aquisição de máquinas, equipamentos e instalações. Hipólito conta que soube do recurso através do Banco do Brasil, onde é cliente. Se interessou e buscou informações sobre as linhas de crédito, prazos e condições junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), que administra o Fundo.

“O apoio da Semagro no período de contratação foi fundamental. Eles me ajudaram em todo o processo, do início ao fim”, diz. A cervejaria Prosa hoje gera 17 empregos diretos com uma proposta de cervejaria com forte identidade regional. “O nome remete à amizade, descontração e a ideia é um lugar que seja a cara de Campo Grande, valorizando a nossa gente”.

O FCO ajudou tirar a cervejaria Prosa do papel e junto aos sócios estão centenas de empresários e produtores rurais que tiveram seus planos realizados. Em 2017, até agosto, foram 5091 contratações que somaram mais de R$ 1 bilhão, atingindo um recorde histórico de recursos para um ano.

Os valores contratados no decorrer do ano foram direcionados para os 79 municípios do Estado, destacando-se Dourados com R$ 178,01 milhões, Campo Grande com R$ 81,37 e Itaporã com R$ 55,61 milhões.

Para 2017, Mato Grosso do Sul conseguiu junto ao Conselho Deliberativo do FCO (Condel), elevar o montante de recursos disponíveis de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,3 bilhões e o Governo do Estado tem enviado esforços para efetivamente colocar esse volume de dinheiro na economia e, com isso, manter ou até melhorar o teto de financiamentos do Estado.

“O nosso foco é conseguir aplicar até 100% dos R$ 2,3 bilhões disponíveis para esse ano. Hoje o FCO é o juros mais competitivo que temos no mercado e com esse recurso as empresas geram investimento, emprego, renda e desenvolvimento para Mato Grosso do Sul”, afirma o secretário titular da Semagro, Jaime Verruck.

Para cada vez mais atender as demandas da população, Verruck tem levado às reuniões do Conselho Deliberativo do FCO as reivindicações dos clientes. Com isso conseguiu, ao longo do ano, várias mudanças que auxiliam os interessados nas linhas de crédito.

Entre as principais medidas adotadas para agilizar e facilitar a tomada de empréstimos por essa modalidade de crédito está a redução da taxa de juros para o setor empresarial e rural, que hoje é o principal atrativo do financiamento. Os percentuais do FCO Rural recuaram de 8,5% a 13,25% (vigentes até 30 de junho de 2017) para 6,7% a 12,25%.

Recentemente o Condel aprovou mudanças que ampliam o capital de giro para contratação. “Nós ampliamos o capital de giro de R$ 800 mil para R$ 1,2 mil que era uma necessidade imediata das grandes empresas. Essas mudanças vão beneficiar empresas de todas as faixas, ajudando principalmente no final do ano quando precisa aumentar estoque, pagar e contratar funcionários”, explica o secretário.

Texto e fotos: Priscilla Peres – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)