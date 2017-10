Parceria do Governo com parlamentares garante recursos para infraestrutura em Rio Negro

- Divulgação

O esforço conjunto do Governo do Estado com prefeituras e deputados federais tem permitido investimentos em infraestrutura nos municípios mesmo em período de crise. Em Rio Negro, recursos de emendas com contrapartida estadual têm garantido drenagem e pavimentação de vias urbanas.

As obras serão feitas nas ruas Pernambuco e Espírito Santo. Elas irão garantir melhores condições de acesso aos servidores do Fórum, aos pais e alunos do Centro de Educação Infantil, aos funcionários da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), além dos próprios moradores.

Também têm recebido recursos da gestão estadual os serviços de manutenção e conservação de pontes e rodovias não pavimentadas – entre elas a MS-419, MS-228, MS-427, MS-080; assim como o fornecimento e instalação de equipamentos para uma academia ao ar livre para uso gratuito da população.

No Distrito de Nova Esperança, dez famílias realizaram o sonho da casa própria por meio do Programa Nacional de Habitação Rural. Com 4834 habitantes, segundo estimativa do IBGE, Rio Negro tem recebido ainda investimentos em saneamento oriundos de emendas federais com contrapartida do Estado, para ampliação do sistema de abastecimento de água.