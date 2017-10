Obras executadas pelo Estado levam desenvolvimento a Figueirão

- Sanesul

Com população de 3027 habitantes, Figueirão vem recebendo obras estruturantes do Governo do Estado para seu desenvolvimento. Com o asfalto num trecho de 61 quilômetros da MS-223, que liga o município a Costa Rica, a prefeitura avalia que será aberto novo corredor comercial fortalecendo a economia local.

Para levar saneamento e qualidade de vida à população, o governador Reinaldo Azambuja investiu na implantação de uma estação de tratamento de esgoto, além da instalação de 252 metros de rede coletora, ligações domiciliares e conclusão da estação elevatória.

Os investimentos são feitos por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Também foi perfurado poço tubular profundo no município, com reforma do reservatório metálico, para melhorar o fornecimento de água. Figueirão recebeu ainda viatura para reforçar o policiamento e garantir a segurança na região.