Obra do governo em acesso da MS-395 levará segurança a Anaurilândia

A construção de uma rotatória na MS-395, em fase de execução pelo Governo do Estado, levará segurança aos moradores e a quem trafega pelo trecho que dá acesso a uma região de assentamentos rurais em Anaurilândia, município distante 366 quilômetros de Campo Grande.

A obra conta com investimento de R$ 1,9 milhão em recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) será construída uma rotatória para facilitar a saída da rodovia e acesso às estradas vicinais.

A intervenção acontecerá em ponto distante 29 quilômetros da área urbana, em área que dá acesso também ao distrito de Vila Quebracho.

Com 8927 habitantes, conforme estimativa do IBGE, Anaurilândia tem recebido obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário e repasses à administração municipal, por meio de emendas, para a aquisição de material para o hospital municipal.