Modernização de hospital e entrega de quadra são sonhos realizados pelo Governo em Taquarussu

A qualidade da obra e a modernidade do projeto chamaram a atenção da população. - Danúbia Burema –

Obras que transformaram o hospital municipal Sagrado Coração de Jesus foram feitas pelo Governo em Taquarussu e entregues aos 3570 habitantes do município um local totalmente renovado para otimizar atendimento em saúde.

Com recursos estaduais, provenientes de emendas e da prefeitura, o hospital que estava prestes a ser interditado pela Vigilância Sanitária teve readequada toda a sua estrutura física e corrigidos problemas estruturais. A qualidade da obra e a modernidade do projeto chamaram a atenção da população.

Sonho da comunidade há 30 anos, a construção de uma quadra poliesportiva com arquibancada na EE Doutor Martinho Marques representou a realização de um sonho para a comunidade. A entrega da obra contou com ex-alunos que há décadas estudaram na escola e aguardavam as melhorias. Já adultos, eles garantiram que iriam aproveitar o espaço feito também para atender ao lazer da comunidade.

No município, o Governo do Estado investiu ainda na drenagem e pavimentação do bairro José Martins, e na iluminação da praça municipal José Adelino da Rocha. As melhorias representaram ganho certo na qualidade de vida da população.