Implantação de rede de esgoto e reforma de escola precária marcam melhorias em Batayporã

- Divulgação

Com 11248 habitantes, Batayporã teve implantado pela atual gestão estadual sua primeira estação de tratamento de esgoto inaugurando o serviço de saneamento na cidade. Também tem recebido as obras de reforma da EE Brás Sinigáglia, que em 2015 estava em condições precárias com goteiras nas salas de aula.

Por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), além da estação de tratamento foram construídos 3797 metros de rede coletora e feitas 832 ligações domiciliares. Os investimentos em saneamento evitam a contaminação da água e garantem mais saúde à população, além de proteção ao meio ambiente.

A melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar também tem sido priorizada pelo Governo do Estado no município. Reivindicada há anos, a reforma da escola está em execução para garantir melhores condições aos estudantes.

Em 2015, a escola teve problemas no teto e os alunos chegaram a assistir às aulas usando guarda-chuvas em protesto à falta de investimento no local em anos anteriores. Atendendo à reivindicação, o governador Reinaldo Azambuja autorizou as obras de reforma em todo o prédio, além de concluir a cobertura da quadra.

Também foi garantida contrapartida estadual a emendas parlamentares destinadas às obras de drenagem e pavimentação na Vila Beatriz, e em outras que deverão facilitar o acesso da população ao comércio local.

O setor cultural de Batayporã também recebeu recursos estaduais, com apoio e a presença do governador Reinaldo Azambuja na Festa do Sereno – tradicional festa junina existente há 37 anos no município.

Na zona urbana, o Estado irá construir uma ponte de concreto com 50 metros de extensão sobre o rio Samambaia, e entregou patrulha mecanizada à prefeitura para atendimento aos pequenos produtores da região.