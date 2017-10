Governo leva moradias à população rural de Novo Horizonte do Sul

Ponte sobre o co?rrego Ivate? na área rural de Novo Horizonte do Sul ( - Agesul/Divulgação

Originado de um dos primeiros assentamentos rurais de Mato Grosso do Sul, Novo Horizonte do Sul conta atualmente com 4041 habitantes e recursos estaduais destinados a atender sua população, com obras que vão desde a sinalização de vias do perímetro urbano à entrega de unidades habitacionais na zona rural, onde está concentrada a economia do município.

Por meio de parceria com parlamentares, prefeitura e captação de recursos federais, o Governo do Estado tem conseguido fazer entregas significativas para a população. Elas garantiram a aquisição de um veículo e uma UTI móvel.

Por meio do Programa Nacional de Habitação Rural, foram entregues unidades habitacionais a 33 famílias. As moradias têm 59,82 m² de área construída, contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e duas varandas e levaram cidadania a moradores do campo.

Pelo Programa MS Mais Seguro, uma viatura para reforçar a segurança também foi destinada ao município, que contou ainda com recursos para implantação de um reservatório metálico da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), e obras para controle de erosão na MS-475.