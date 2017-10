Município que tem maior maior produção de peixes do estado recebe investimentos para escoamento da produção

Conhecida como Cidade do Peixe, Itaporã tem recebido do Governo do Estado importantes investimentos em sua infraestrutura urbana e rodoviária. Com ordens de serviço assinadas pelo governador Reinaldo Azambuja para recuperação das rodovias MS-156, MS-379 e MS-470, as intervenções prometem facilitar o escoamento da produção.

Com a maior lâmina de água do Estado para criação e produção de peixe, o município com 23539 habitantes – conforme estimativa do IBGE – teve autorizadas obras de recuperação no trecho urbano das rodovias MS- 156 e MS-157.

Os projetos aprovados estão em execução com modelo novo de solo e cimento, para terem maior durabilidade e suportarem o tráfego pesado de caminhões.

Além das obras estruturantes, o município teve atendido pelo governo reivindicação antiga para a cobertura da quadra de esportes da EE Olívio de Paula. Com a intervenção, não somente a comunidade escolar, mas toda a população conseguiu espaço como opção para a prática de esportes e lazer.

A parceria com a prefeitura e Governo Federal garantiu ainda a entrega de 50 unidades habitacionais, realizando o sonho da casa própria a dezenas de famílias do município.

O trabalho conjunto da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) tem permitido obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo a construção de uma estação de tratamento de esgoto.

