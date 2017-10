Governo entrega casas e inclui festa tradicional de Ribas do Rio Pardo no calendário de eventos de MS

Situada às margens da BR-262 e com 23881 habitantes, Ribas do Rio Pardo recebeu do Governo do Estado investimentos nas áreas da Saúde, Habitação, Segurança e Infraestrutura. / Divulgação

Situada às margens da BR-262 e com 23881 habitantes, Ribas do Rio Pardo recebeu do Governo do Estado investimentos nas áreas da Saúde, Habitação, Segurança e Infraestrutura. Respeitando a tradição do município, a gestão estadual incluiu no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul o Encontro de Cowboys, festa sertaneja de referência para a cidade desde 1997.

Na área da Saúde, o governador Reinaldo Azambuja inaugurou uma Unidade Estratégica de Saúde da Família, no Jardim Vista Alegre. A obra foi executada por meio da parceria estadual com prefeitura e União.

Também foram entregues 50 unidades habitacionais no residencial Jardim das Acácias. Com 41,66m², as unidades contam com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, além de acabamento final de piso, pintura e azulejos.

Em infraestrutura, o Governo investiu na ampliação das obras de saneamento. Já na Segurança Pública, entregou uma viatura de auto salvamento para o Corpo de Bombeiros e uma S-10 para reforçar os trabalhos da Polícia Militar, tanto na atuação preventiva de crimes quanto em rondas ostensivas. Também foram repassados à PM 15 coletes, munições e um fuzil, todas entregas inseridas no programa MS Mais Seguro.

