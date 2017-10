Eldorado recebe unidades habitacionais em aldeia indígena e zona rural

Situado no extremo sul do Estado, o município de Eldorado tem recebido obras para construção de unidades habitacionais destinadas a agricultores e à população indígena, além de investimentos em saneamento e para construção de pontes de concreto.

Pelo programa Nacional de Habitação Rural, estão sendo feitas onze moradias que irão beneficiar agricultores da região. Já pelo programa federal destinado à população indígena, com contrapartida do Estado, outras 45 unidades estão em fase de execução. Elas irão atender a famílias residentes na aldeia Cerrito.

No município, o prédio da Agência Fazendária recebeu reforma para melhorar o local de atendimento à população. Já os investimentos em saneamento incluem as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e as redes coletoras de esgotamento sanitário.

O Governo tem garantido ainda merenda, uniformes e kits escolares a 1652 alunos das três escolas da rede estadual – a 13 de Maio, Eldorado e Silo Vargas Batista.

Já a parceria com parlamentares por meio de emendas resultou na aquisição de equipamentos para instalação de uma academia ao ar livre, que contribuíram para a prática de esportes e lazer da população.

Pelo MS Mais Seguro, o município recebeu ainda uma viatura nova para auxiliar no policiamento feito pela Polícia Militar.

De acordo com o IBGE, Eldorado abriga atualmente uma população de 12224 habitantes.

