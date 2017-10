Em Laguna Carapã, governo executa asfalto e primeira reforma recebida por escola em 30 anos

Atenção indistinta inclusive aos pequenos municípios tem sido diretriz no governo de Reinaldo Azambuja. Com população de 7177 pessoas, segundo o IBGE, Laguna Carapã conta com investimentos estaduais na pavimentação e melhorias do município.

O governador esteve presente na inauguração da reforma da EE Álvaro Martins dos Santos, obra que foi marco para a comunidade escolar por se tratar da primeira reforma que o espaço recebeu em 32 anos, desde que foi construída.

Com os investimentos do Estado, foi possível a construção de quadra coberta com arquibancada, de um vestiário, nova cozinha, a elevação do muro e adequação para acessibilidade e sistema de prevenção a incêndios.

Foi realizada também a troca de toda a cobertura para estrutura metálica, de toda a parte elétrica com instalação de novo transformador, hidráulica e instalados novos sanitários, além da pintura geral do prédio. “Essa reforma reafirma o compromisso do governador com a educação pública. Ele fez muito mais do que foi solicitado”, declarou a diretora da escola, Jaci Pereira, na ocasião.

Durante uma das visitas ao município, em junho deste ano, o governador descerrou a placa da obra de pavimentação asfáltica e drenagem da MS-379, no prolongamento da avenida Brasil. A obra na via foi feita após ele comparecer à tradicional festa do “Pé de Soja Solteiro”, e verificar a necessidade de pavimentação no trecho que liga o município ao Parque de Exposições.

Os investimentos estaduais em Laguna Carapã se estendem também ao distrito de Bocajá, onde a parceria com parlamentares garantiu recursos para asfalto. A expectativa da população pelas obras é grande, uma vez que não há nenhuma rua asfaltada no local.

Serão duas frentes de obra para drenagem e pavimentação. A primeira delas irá contemplar as ruas Inácio Sutil de Oliveira e Alzira Machado, entre as ruas 13 de Abril e Alberto Froes. A segunda frente levará asfalto à Alberto Froes – no trecho entre as ruas Alzira Machado e Antonio Pinto de Carvalho, e Alfredo Antunes Marques – entre as ruas 13 de Abril e Alberto Froes.

