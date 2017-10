Em Ivinhema, Governo realiza sonho da casa própria de mais de 200 famílias

- Divulgação

Mais de 200 famílias de Ivinhema irão realizar o sonho da casa própria graças aos recursos e parceria do Governo do Estado com Prefeitura e União. Já foram entregues 87 unidades habitacionais e outras 99 estão em fase de execução, além de 88 em fase de análise para serem executadas.

As obras são feitas por intermédio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab). No conjunto habitacional Vereador José Mário Pieretti foram entregues 50 moradias por meio da parceria da prefeitura com o Estado e Governo Federal, pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Outras 37 realizaram o sonho de agricultores tradicionais e foram entregues nos meses de junho e julho de 2016.

Estão em fase de execução mais 29 casas para atender aos pequenos produtores. Pelo Programa FGTS, do Governo Federal com contrapartida do Estado, mais 70 unidades estão em construção no loteamento Vereador José Mário Pieretti. Nesse mesmo loteamento, está em fase de análise a construção de outras 88 casas.

Os recursos empregados na área têm como objetivo reduzir o déficit habitacional do município, que conta hoje com 23021 habitantes segundo dados do IBGE.

Na área da educação, os 3216 alunos das quatro escolas estaduais receberam merenda, uniformes e kits escolares e a EE Senador Filinto Muller teve seu muro reconstruído.

O Governo construiu também duas pontes de concreto armado, sobre os córregos Zezão e Moacir Nocet. Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), foram feitas também obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação nos bairros Vitória e Itaporã.

O município também foi beneficiado com recursos para reestruturação da Saúde e integra a microrregião de Nova Andradina onde foram implantados dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e adquiridos equipamentos para o centro cirúrgico, beneficiando pacientes de toda a região.