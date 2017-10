Em Coxim, Caravana deixou legado de estruturação da Saúde com hemodiálise

Governador Reinaldo Azambuja em visita a Coxim. - Chico Ribeiro

Distante 275 quilômetros de Campo Grande, o município de Coxim foi a primeira microrregião a receber os trabalhos da Caravana da Saúde no ano passado. Após o término dos atendimentos, o Governo do Estado deixou como legado a implantação do setor de hemodiálise, colocando fim ao drama de pacientes que semanalmente tinham de se deslocar para serem atendidos em outros municípios.

A unidade foi implantada no Hospital Regional Doutor Álvaro Fontoura Silva, com 18 equipamentos novos. Já foi inaugurada atendendo a 43 pacientes da região. Também foram entregues ao hospital equipamentos de tomografia computadorizada, mamografia, raio-x e eletrocardiograma.

Os investimentos permitiram ampliar o atendimento não somente aos 33323 habitantes do município – população estimada pelo IBGE neste ano -, mas também a moradores da zona rural de cidades vizinhas, contemplado toda a região e evitando que as pessoas tenham de se deslocar à Capital para exames de média complexidade.

Já no saneamento, os recursos estaduais e parcerias com o Governo Federal garantiram obras para atender à demanda do município pelas próximas duas décadas. Entre elas, a ativação de poço tubular com adutoras e seis reservatórios mais estações elevatórias para tratamento da água, bem como a execução de mais de quatro mil metros de rede coletora.

Na área urbana, destacam-se as obras de pavimentação asfáltica, implantação da ciclovia e revitalização da avenida Virgínia Ferreira e a drenagem de águas pluviais na Vila Pequi, em andamento. Estão previstas obras na MS-223 e obras de asfalto em outros bairros do município.

No setor habitacional, a construção do loteamento Piracema irá realizar o sonho da casa própria a 30 famílias e de outras 40 com o residencial Neuza Schimidt. Obra emergencial foi realizada pelo Governo do Estado na EE Pedro Mendes Fontoura, que teve a quadra de esportes adequada nas normas de acessibilidade para melhor atender aos estudantes com necessidades especiais.