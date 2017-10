Em Costa Rica, Estado garante moradias e encurta distâncias com pavimentação da MS-223

- Edemir rodrigues

As obras para pavimentação da MS-223, autorizadas pelo governador Reinaldo Azambuja, encurtarão 90 km no trajeto dos moradores de Costa Rica à Capital. A intervenção representa economia e maior qualidade de vida para quem precisa fazer desvio para seguir viagem pelo asfalto. No município, o Governo tem investido ainda na construção de unidades habitacionais e em sinalização viária.

Com economia sustentada basicamente pela agricultura e pecuária e grande potencial turístico, o município tinha dificuldades de acesso à Capital uma vez que o trajeto mais curto não possuía pavimentação. Para melhorar as condições de tráfego, o governador anunciou as obras na rodovia até o trevo da Cantina. Para a população, mais que encurtar o caminho a obra representa a realização de um sonho, com o fim da passagem por diversos outros municípios para conseguir chegar a Campo Grande.



Com cem unidades habitacionais, o residencial Flor do Cerrado será erguido por meio do Programa Lote Urbanizado.

Sonho realizado será também para as famílias dos loteamentos que estão em construção. Com cem unidades habitacionais, o residencial Flor do Cerrado será erguido por meio do Programa Lote Urbanizado. Com terreno doado pela Prefeitura e alicerce feito pela gestão estadual, as famílias terão a chance de construir suas casas e ao final da obra estarão com os imóveis quitados, sem nenhuma prestação a pagar pelo terreno ou pela fase inicial da obra.

Já nas 62 casas que estão sendo feitas no residencial Buenos Aires, as casas serão entregues prontas em loteamento pavimentado, por meio da parceria da Prefeitura com Governo do Estado e União pelo programa com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Com população estimada pelo IBGE em 20159 habitantes, Costa Rica recebeu ainda do Estado recursos para sinalização horizontal e vertical de trânsito, com o objetivo de organizar o movimento de veículos nas ruas garantindo maior segurança aos motoristas e pedestres.