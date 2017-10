Quase 80 anos depois da sua criação, Guia Lopes da Laguna tem implantado sistema de saneamento

Com 9991 habitantes e 79 anos de emancipação política, Guia Lopes da Laguna recebeu somente na atual gestão a implantação completa do saneamento básico, com esgotamento sanitário.

A construção da estação de tratamento de esgoto foi feita pelo governador Reinaldo Azambuja, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Com isso, Guia Lopes da Laguna passou a contar com 20% de cobertura.

A atenção de Reinaldo Azambuja já estava voltada ao município quando ainda era deputado federal. Com emenda autoria, o município recebeu, neste ano, patrulha mecanizada para auxiliar no trabalho dos pequenos produtores.

O governador também autorizou a reforma da EE Salomé de Melo Rocha, interditada pela Secretaria de Estado de Educação (SED), desde o ano passado, por apresentar problemas estruturais.

Além de duas pontes de concreto sobre o rio Santo Antônio e o córrego Desbarrancado, o governador inaugurou, por meio do programa de obras inacabadas, a pavimentação asfáltica das ruas Adalberto Mendes, Tiradentes, 15 de Novembro, Ricardo Barbosa e Ranolfo Pereira.