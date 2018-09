MPMS faz ação educativa com "Campanha Voto Certo é Voto Limpo"

Mais uma vez o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul estará nas ruas de Campo Grande para divulgar a Campanha "Voto Certo é Voto Limpo", realizada em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS) e Ministério Público Federal (MPF).

A ação educativa desta sexta-feira será realizada na Avenida Afonso Pena em frente ao Ministério Público Federal às 17 horas.

A campanha tem o objetivo conscientizar a população sobre a importância do voto ético, livre e consciente na escolha dos seus representantes. O Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Eleitorais, Antonio Siufi Neto, explica que a ação de hoje é uma forma para aproximar o MPMS da população e fazer com que ela tenha confiança nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Instituição.

Na ocasião, membros e servidores das Instituições parceiras distribuirão adesivos e material informativo, para motoristas e pedestres que passarem pelo local, alertando sobre a importância do voto no combate à corrupção