MPF vai pedir esclarecimento sobre transferência de presos, entre eles Cabral

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro vai enviar pedido de esclarecimento ao secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel Erir Ribeiro, sobre a transferência dos presos com nível superior de Bangu 8, na zona oeste, para o Batalhão Especial Prisional (BEP), na zona norte. O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) está entre os presos que seriam deslocados, juntamente com os réus da Operação Lava Jato no Estado.

Nesta terça-feira, 14, integrantes do MPF e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) se reuniram para discutir a questão. O encontro, confirmado nesta quarta-feira, 15, pelo MPRJ, ocorreu no gabinete do procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem.

"Durante a reunião, ficou acordado que após as instituições se inteirarem dos motivos determinantes para a possível intenção de transferência, irão analisar, em parceria, as medidas judiciais eventualmente cabíveis", diz o MPRJ em nota.

O BEP está sendo reformado. A unidade foi interditada após uma juíza ter sido agredida durante uma inspeção e em razão de informações de que os detentos do local recebiam privilégios.

Além de Gussem, participaram da reunião o procurador da República Leonardo Cardoso de Freitas, o procurador regional da República José Augusto Vagos, os promotores Marcelo Muniz, Valéria Videira, Márcia Vieira Piatigorsky e Emerson Garcia.

