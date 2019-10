MPF denuncia 14 por fraude na Petros e Funcef

A força-tarefa Greenfield apresentou denúncia ontem contra 14 pessoas por fraudes bilionárias nos fundos de pensão Funcef e Petros. O grupo é acusado por praticar os crimes de gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro, entre 2009 e 2015, no Fundo de Investimentos e Participações Florestal, que na época tinha como principais participantes empresário Joesley Batista e Mario Celso Lopes. A acusação da Greenfield tem base na delação de Joesley firmada com a Procuradoria em 2017. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.