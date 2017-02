MP relatada por Pedro Chaves é prioridade na pauta do Senado

A Medida Provisória 746, que trata da reforma do Ensino Médio, entrou na pauta prioritária do Senado e deve ser apreciada pelo Plenário no máximo até a semana que vem. A informação é do relator da MP, senador Pedro Chaves (MS), líder do PSC, que nesta terça-feira (7) participou da reunião de líderes partidários com o presidente da Casa, senador Eunício Oliveira (PMDB/CE), na qual foi definida a agenda de votações dos próximos dias.



“As lideranças partidárias, assim o como o governo, entendem que reforma do Ensino Médio é fundamental para melhorar a qualidade da educação no Brasil e , depois de ter sido intensamente debatida nos últimos 4 meses, precisa ser aprovada o quanto antes. Na reunião de hoje ficou acertado que daremos prioridade à votação das MPs 744 (da Empresa Brasileira de Comunicação), 745 (autoriza o Banco Central a adquirir moeda fora do Brasil) e a 746. Temos que seguir a ordem cronológica de chegada das MPs ao Congresso. Por isso, as MPs 744 e 745 serão apreciadas primeiro, nesta quarta-feira (8). Se houver tempo, votaremos a reforma do Ensino Médio (MP 746) também na quarta ou na quinta-feira (9). Caso contrário teremos que votá-la na terça-feira da semana que vem (14)”, explicou o senador.



Ministro - Pedro Chaves está fazendo gestões junto ao Ministério da Educação para trazer a Mato Grosso do Sul o ministro Mendonça Filho.



“Estamos agendando uma ida do ministro a Campo Grande, onde ele vai inaugurar o novo Centro de Treinamento de Professores da UFMS, e a Dourados, para uma visita à UFGD. Mas a data exata só vai ser definida depois da aprovação do Medida Provisória do Ensino Médio”, revelou o senador.



