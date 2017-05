MP anexa a caso do tríplex fotos de Atibaia

O Ministério Público Federal anexou aos autos da ação penal do tríplex no Guarujá (SP) fotos que, segundo argumenta, mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, no sítio de Atibaia (SP).

Em uma imagem, Lula aparece ao lado do ex-executivo da OAS Paulo Gordilho. O MPF acredita que as imagens ocorreram na ocasião do "churrasco na fazenda do Lula", segundo depoimento de Gordilho. As fotos já estavam em inquéritos da Polícia Federal sobre o sítio desde o ano passado.

A força tarefa da Lava Jato resolveu anexá-las na terça-feira ao processo do tríplex, para reforçar a tese de que Lula teria recebido vantagens indevidas da construtora OAS, no valor de R$ 3,7 milhões.

Defesa

Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirma que as imagens apenas mostram que o empreiteiro esteve "em um sítio que pertence a Fernando Bittar e que o MP jamais conseguiu provar o contrário - e jamais conseguirá porque essa é a realidade". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

