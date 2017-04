CULTURA | Sábado, 1 de Abril de 2017 - 14:00 Movimento Negro pede apoio a projetos culturais e sociais Um grupo de 17 lideranças do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul se reuniu neste sábado (01) com o senador Pedro Chaves (PSC/MS) para pedir apoio a projetos culturais e sociais desenvolvidos por entidades ligadas ao movimento