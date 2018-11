Mourão reafirma compromisso de Bolsonaro com a democracia

O vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, reafirmou nesta quinta-feira, 29, a uma plateia de empresários do setor de infraestrutura o compromisso do presidente eleito, Jair Bolsonaro, com a democracia. "Quero deixar claro o compromisso do presidente Bolsonaro com a democracia, a liberdade e a Justiça para todos", disse. "Fora disso não há futuro, fora disso não há Brasil."

Para o general, Bolsonaro venceu porque a sociedade deu um "basta" à impunidade dos desonestos. "Devemos estar todos unidos em torno da visão comum que o País tem de progredir."

Ele fez um gesto em direção às grandes construtoras, atingidas em cheio pelas investigações da operação Lava Jato. "Houve erros no passado. Eles estão sendo pagos. Mas daqui pra frente, temos de mudar", disse. E citou Roberto Carlos. "Daqui pra frente, tudo vai ser diferente." O general afirmou que é necessário recuperar as empresas e a engenharia brasileira, se sempre foi uma referência internacional.

Segurança pública

O vice-presidente eleito disse ainda que a repressão policial, sozinha, não resolve o problema da segurança pública. Serão necessárias alterações na legislação, afirmou ele.

"A legislação é extremamente leniente", disse. Ela permite que um "marginal" cumpra um sexto da pena e saia da cadeia.

"Temos de enfrentar a questão dos menores", afirmou o general. "Quais tipos de crime devem ser julgados como se maiores fossem."

O general afirmou que outra medida urgente é reformar o sistema prisional, que mistura criminosos perigosos com outros que cometeram delitos menores.

"E jamais podemos deixar de pensar no lado social", disse. Segundo explicou, as periferias pobres são hoje locais de recrutamento do crime. "Se o Estado não for para lá, não venceremos a luta contra a insegurança pública."