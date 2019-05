Mourão defende reforma da Previdência em encontro com empresários

Após encontro com empresários, hoje (9), em Belo Horizonte, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o governo está tomando medidas para que o Brasil retorne ao caminho do crescimento sustentável. Mourão citou a nova Previdência afirmando que esse é um tema de grande responsabilidade para o futuro.

“Quero colocar que a questão da nova previdência é uma grande responsabilidade de nós mais velhos para que a juventude do Brasil efetivamente tenha um futuro. Caso contrário, estaremos fugindo das nossas responsabilidades e deixando os jovens tendo que trabalhar até o último dia que tiverem nessa terra, e não é isso que desejamos”, disse em entrevista a jornalistas após participar, em Belo Horizonte, de um encontro empresarial da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

Sobre economia, Mourão afirmou que é preciso concentrar esforços para uma retomada duradoura do crescimento e da geração de emprego. “Temos por dever e por obrigação envidar todos os esforços para que consigamos reverter essa espiral descendente que tem sido vivida, retornando a um caminho de crescimento e um crescimento sustentável e não aquele do voo da galinha. E, principalmente, para que se reverta esse quadro de desemprego que afeta a maioria do povo brasileiros e, principalmente, os jovens”.

Questionado sobre os desentendimentos com o escritor Olavo de Carvalho, Mourão respondeu que essa questão é “página virada”. “Essa questão do Olavo, o presidente [Jair Bolsonaro] já colocou muito claro, é página virada. Todas as questões que coloquei aqui para vocês são muito mais importantes do que essa discussão paroquial, vamos dizer assim.”