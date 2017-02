Moura diz que já foi comunicado sobre sua substituição na liderança do governo

O deputado André Moura (PSC-SE) afirmou na noite desta quinta-feira (23), por meio de nota, que já foi informado pelo presidente Michel Temer que será substituído na liderança do governo na Câmara. O novo líder será o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

"Nesta tarde, em Sergipe, onde me encontro, recebi telefonema do presidente Michel Temer comunicando-me de mudanças na liderança do governo na Câmara dos Deputados. Aproveitei a oportunidade para agradecer-lhe a confiança em mim depositada", diz a nota.

O deputado sergipano afirmou que foi "com enorme orgulho que servi ao projeto de uma gestão reformista". "A resistência ao novo e às mudanças são sempre elevadas e o governo, mais do que nunca, precisa de uma base unida e coesa", disse.

"A governabilidade deve estar, portanto, acima dos homens e suas vaidades, e a arte da política percorre caminhos virtuosos que sempre tive o orgulho de trilhar. Assim, posso dizer que tenho a certeza do dever cumprido", acrescentou Moura, que deve assumir como líder da maioria na Câmara.

Temer substituiu Moura atendendo a pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Desde que foi reeleito, no inicio de fevereiro, o deputado fluminense vinha cobrando o Palácio do Planalto para colocar na liderança do governo um parlamentar mais alinhado com ele.

