Motoristas de Uber pedem a senador intermediação junto à prefeitura de Campo Grande

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) se reuniu na tarde desta sexta-feira (28) com membros da diretoria da Associação dos Motoristas de Uber de Campo Grande (AMU) para discutir a regularização do serviço de carona paga. Chaves é o relator no Senado dos Projetos de Lei nºs 530\2015 e 726\2015, que estabelecem regras para a legalização do transporte compartilhado em todo o país.

O presidente da AMU, Wellington Dias, pediu que o senador interceda junto ao prefeito Marquinhos Trad, no sentido de convencê-lo a aguardar a definição da legislação no Congresso Nacional, para , posteriormente, estabelecer em Campo Grande as regras de funcionamento de Uber e os demais aplicativos semelhantes que estão chegando a capital.

“Não adianta termos um decreto no município se ainda não sabemos o que vai ser estabelecido pela nova legislação, ainda em fase de elaboração no Senado e na Câmara Federal. O prefeito Marquinhos montou uma comissão para definir essas regras, mas o que foi divulgado até agora do trabalho dessa comissão não contempla as expectativas dos motoristas de Uber. Por outro lado, os projetos em andamento no Senado propõem condições muito mais flexíveis, que nos permitirão, caso sejam aprovados, continuar oferecendo um atendimento seguro, de qualidade e com preço acessível à população”, explicou Dias.

Pedro Chaves se comprometeu a conversar com Marquinhos sobre o assunto. "Vou entrar em contato com o prefeito e levar o pedido dos motoristas. Enquanto isso, promoveremos audiências públicas para ouvir todos os interessados no assunto, tanto os motoristas de Uber quanto os taxistas, representantes das prefeituras e o público em geral, que utiliza o serviço. Faremos um relatório equilibrado, procurando contemplar os interesses de todos. A carona paga está presente hoje em todo o mundo e, sem dúvida alguma, veio para ficar”, argumentou o senador.

