Morre no Acre o pai da ex-senadora Marina Silva

O pai da ex-senadora e virtual candidata à Presidência da República Marina Silva (Rede Sustentabilidade), Pedro Augusto da Silva, faleceu aos 90 anos, na noite do domingo, 14, no Hospital do Idoso, em Rio Branco, no Acre.

Marina está na cidade, onde acompanhava o estado de saúde do pai. Ele era diabético, fazia hemodiálise e tinha problema cardíaco.

Na semana passada, Marina Silva cancelou toda a agenda de compromissos e embarcou na quarta-feira, 10, para o Acre.