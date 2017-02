NOTA DE FALECIEMENTO | Sexta, 3 de Fevereiro de 2017 - 16:35 Morre em Campo Grande Augusto Wanderley, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado Augusto Wanderley foi conselheiro de TCE-MS por 14 anos, de outubro de 1995 a junho de 2009. Foi presidente da Corte de Contas no biênio 2001/2002, vice-presidente, corregedor geral, presidente da 2º Câmara por quatro vezes e uma vez da 1ª Câmara