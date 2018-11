Moro vai substituir atual presidente do Coaf pelo auditor federal Roberto Leonel

O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, confirmou que o novo governo vai apresentar ao Congresso um projeto de lei para transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para a pasta e apontou o nome do auditor fiscal Roberto Leonel como seu indicado para presidir o órgão. Leonel é coordenador da área de investigação da Receita Federal no Paraná, com forte atuação na Lava Jato.

Moro também indicou o procurador da Fazenda Nacional Luiz Roberto Beggiora para o comando da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Moro explicou que uma intenção é reforçar uma das atividades da secretaria, que é a da gestão dos artigos confiscados no tráfico de drogas. "Pela experiência que tem, Beggiora é a pessoa indicada para essa área de sequestro e confisco de ativos", disse. Ele afirmou também que há intenção de transferir a função de atendimento a dependentes químicos por alguma área social.