Moro: Não se resolve problemas de corrupção somente com processos judiciais

O juiz federal Sérgio Moro, símbolo da Operação Lava Jato, afirmou nesta terça-feira, 24, durante o Fórum Estadão Operação Mãos Limpas & Lava Jato, que "não se resolve problemas de corrupção somente com processos judiciais". Para o magistrado, são necessárias "reformas mais abrangentes".

Segundo o juiz da Lava Jato, os processos são importantes e também "a redução da impunidade é fundamental". Sérgio Moro declarou. "Falo isso como cidadão."

"Se esses crimes não têm resposta institucional, a tendência é crescerem", afirmou. "Mas a redução da impunidade pelos processos judiciais não é condição suficiente. É necessária reforma para diminuir incentivos e oportunidades de corrupção."

