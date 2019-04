Moro diz a jornal português que ir para o STF seria como 'ganhar na loteria'

EDUCAÇÃO Reinaldo Azambuja defende que União eleve de 10 para 20% repasses do Fundeb

AGENDA DO PREFEITO Agenda do prefeito Marquinhos Trad nesta quarta-feira (24)

POLÍTICA Conselho do MP abre processo disciplinar contra Dallagnol

DIRETO DO GABINETE Comenda Wilson Fadul completa 9 anos dignificando trabalhadores de MS

ESPORTE Atrás da Mercedes, Ferrari confirma mudanças em carro para reagir no Azerbaijão

ECONOMIA Abear: com redução do ICMS associadas já antecipam 81% da nova malha aérea em SP

Com a vitória do Águia Negra no Campenato Estadual 2019, o clube já acumula três títulos estaduais. Você acompanha o futebol sul-mato-grossense?

Sim Não Votar Resultados