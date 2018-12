Moro anuncia diretor da PRF e da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor

Em rápido pronunciamento para imprensa, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta sexta-feira, 7, mais dois nomes que vão compor sua equipe.

Adriano Marcos Furtado vai assumir a diretoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o advogado Luciano Benetti Timm vai comandar a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor.

Furtado atualmente é superintendente da PRF no Paraná e foi qualificado por Moro como pessoal habilitada e técnica para assumir o cargo.

"A Polícia Rodoviária Federal tem desempenhado um papel importante no âmbito não só da segurança do tráfego, cuidando também do trânsito e resolvendo as questões pertinentes a essas duas atividades, mas tem sido importante componente no sistema de segurança Pública do País", declarou o futuro ministro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

Para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Moro convidou o advogado Luciano Benetti Timm. "É uma pessoa que tem qualidade acadêmica indubitável nessa área", afirmou.

"Há uma intenção de tentar atuar mais preventivamente nesses conflitos entre fornecedores e consumidores pra tentar evitar que isso seja pulverizado em inúmeros conflitos individuais", disse Moro após anunciar os nomes. O futuro ministro disse ainda que diminuir os conflitos individuais representa um ganho para o fornecedor, além de reduzir os custos.

Moro se comprometeu em anunciar o último nome para sua equipe na semana que vem. Falta indicar o Secretário Nacional de Justiça.