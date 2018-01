Moreira Franco nega comemoração com Temer e Meirelles por condenação de Lula

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, negou, em sua conta oficial no Twitter, a afirmação de que ele, o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teriam comemorado a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá, na última quarta-feira, 24. No dia, a comitiva de Temer participava do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

"Não comemoramos porque nada há o que comemorar. Não ajo assim, não ilustra uma democracia ver um ex-Presidente da República nesta situação", afirmou ele. Moreira Franco se refere ao artigo "O que será o amanhã?", publicado na edição deste domingo, 28, do jornal Folha de S. Paulo, que, segundo o ministro, "maltrata a verdade".