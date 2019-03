Moreira Franco chega à sede da Polícia Federal no Rio, onde deve depor

O ex-ministro e ex-governador do Rio Moreira Franco acaba chegou por volta das 10h desta sexta-feira, 22, à sede da Polícia Federal (PF), no centro da capital, onde o ex- presidente Michel Temer está preso. A expectativa é de que ambos prestem depoimento ainda pela manhã à PF.

Os dois foram presos ontem, juntamente com outras oito pessoas, numa operação da Lava Jato no Rio. Por ser ex-presidente, Temer foi autorizado a ficar em uma sala especial na superintendência da PF. Moreira Franco está detido em uma unidade prisional em Niterói, município vizinho ao Rio, onde também está preso o ex-governador Luiz Fernando Pezão.

Na operação desta quinta-feira, 21, também foi preso João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, que, segundo o MP, seria braço direito de Temer na "organização criminosa comandada pelo ex-presidente durante 40 anos".

O coronel Lima também está preso em Niterói. Ele foi levado para a sede da PF no mesmo comboio em que veio Moreira Franco. A expectativa é de que ele também preste depoimento nesta sexta-feira.