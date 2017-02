Moraes tem novas reuniões com senadores antes de sabatina

O ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, chegou nesta terça-feira, 14, ao gabinete da liderança do bloco moderador para um almoço de aproximação com os senadores do grupo antes da sabatina pela qual irá passar dentro do processo de indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Integram o bloco parlamentares de nove partidos, como PTB, PSC, PTC, PRB e PR.

Mais cedo, Moraes já havia estado nos gabinetes das senadoras Maria do Carmo Alves (DEM-SE) e Regina Sousa (PT-PI).

À tarde, Moraes vai se reunir com a bancada do PMDB na Casa, a maior do Senado, com 21 parlamentares, e ainda deverá conversar com o líder da oposição no Senado, Humberto Costa (PT-PE).

