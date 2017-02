Moraes não terá nenhuma dificuldade no plenário, prevê Eunício

O presidente do Senado, Eunício de Oliveira (PMDB-CE), considerou nesta quarta-feira, 22, que a indicação de Alexandre de Moraes não enfrentará dificuldades na votação prevista para ocorrer nesta quarta-feira, 22, no plenário da Casa. Para que tenha o nome confirmado para o Supremo Tribunal Federal (STF), Moraes precisa de, no mínimo, 41 votos dos 81 senadores.

"O ministro Alexandre demonstrou ontem (terça-feira) tranquilidade, paciência, capacidade técnica e acho que o ele não terá nenhuma dificuldade de aprovação no plenário", afirmou Eunício ao chegar ao Senado.

A expectativa do presidente da Casa é de uma votação rápida. Segundo ele, o ideal é que se registre um quórum relativamente alto para que a indicação de Moraes não corra risco.

"A votação secreta não cabe discussão e nem encaminhamento aberto de líderes. Vou avaliar os senadores que estarão presente para votar. Acho que o ideal é esperar um quórum alto para que o ministro não corra risco em relação à sua aprovação ou não. Espero que seja rápida", disse.

O senador informou que conversou por telefone com Alexandre de Moraes na manhã desta quarta e que a previsão é que ele fique em casa e não compareça à sessão.

Indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Michel Temer, o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, teve seu nome aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, na noite desta terça-feira, 21, após uma sabatina que durou quase 12 horas. Ele recebeu 19 votos a favor e sete contra, em votação secreta.

