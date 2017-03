Moradores de rua são acolhidos e encaminhados para o mercado de trabalho

Dezenove moradores de ruas, que são atendidos pelo Centro de Referência Especializado Para População em Situação de Rua (Centro POP), estão prestes a mudar suas histórias. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), por meio de uma parceria com a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), os incluiu no Programa de Inclusão Profissional (Proinc). Com isso, eles estão com a contratação garantida e o inicio de uma nova vida.

Esta é mais uma das ações do centro de referência que tem como missão prestar serviços especializados e continuados para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência.

Para isso, os assistidos são incentivados com oficinas de leitura, artesanato, oficinas ocupacionais e laborais. “Queremos que eles voltem a acreditar em si e possam ter oportunidades de voltar ao mercado de trabalho”, frisa a secretária de Assistência Social, Angélica Fontanaria.

Ela salienta ainda que o centro é um espaço de desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. “Aqui, a gente busca proporcionar vivências para o alcance da autonomia, estimulando, além disso, a organização, a mobilização e a participação social”, salienta.

Dentre os atendimentos feitos pelo centro, destacam-se: os encaminhamentos para rede de Proteção; os trabalhos em conjunto com CRAS e CREAS na busca pela reintegração familiar, quando possível, trabalho das questões de adaptação e de comportamento.

