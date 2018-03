Moka pretende promover reunião em Brasília com os interessados e a Receita Federal para iniciar as bases de uma discussão “sólida e realista, porque vencer a barreira das Aduanas é um alvo importante” - Divulgação

O senador Waldemir Moka (MDB-MS) resolveu “abraçar” a luta de Ponta Porã pela implantação de um Porto Seco, convencido de que o projeto abre caminhos para novos negócios e empregos na fronteira. “E é isso que a nossa juventude está precisando: novas oportunidades de renda”. Moka pretende promover reunião em Brasília com os interessados e a Receita Federal para iniciar as bases de uma discussão “sólida e realista, porque vencer a barreira das Aduanas é um alvo importante”, assinalou.

Moka disse que o prefeito Hélio Peluffo está muito certo ao “buscar alternativas inovadoras para o desenvolvimento da fronteira”. .

O Porto Seco é um recinto alfandegado, onde se realizam operações de movimentação, armazenagem e despacho de produtos controlados pela aduana. Ele situa-se em zona secundária do território aduaneiro e é destinado à prestação de serviços públicos, efetuado por terceiros.

Atualmente, no Brasil, há 36 Portos Secos, que têm o objetivo interiorizar e reduzir custos logísticos e agilizar os tramites da aduana nos portos e aeroportos. No Mato Grosso do Sul existe apenas um Porto Seco implantado, no município de Corumbá, administrado pela AGESA – Armazéns Gerais Alfandegados de MS Ltda. No Brasil, os portos secos movimentam cerca de 30 % do comércio exterior, tendo destaque no agronegócio, indústria calçadista e equipamentos de informática, gerando diversos empregos diretos e indiretos.

Moka vai lutar pela liberação da Receita para implantar o Poeto Seco de Ponta Porã, que fica mais viável com a abertura do corredor logístico de exportação de grãos via Porto de Concepción, no Paraguai.

Moka assinala que o Paraguai oferece um ambiente cada vez mais favorável à atração de investimentos estrangeiros, principalmente após a edição da Lei de Maquila que já atraiu cerca de 124 indústrias, das quais e 80% são brasileiras.