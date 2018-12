Mochi solicita recursos destinados para treinamento dos Bombeiros

Com o objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento dos profissionais que atuam no Corpo de Bombeiros Militar de Campo Grande, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), Junior Mochi, encaminhou indicação para a senadora Simone Tebet solicitando a destinação de verba, por meio de Emenda Parlamentar ao Orçamento da União, para a construção de uma piscina com equipamentos necessários para as atividades de treino em situações de risco e salvamento.

Presente em 25 municípios de Mato Grosso do Sul, a corporação realiza intervenções de ocorrências como atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios e salvamentos, incluindo resgates no meio aquático, necessitando de treinamento específico para a efetividade da ação. "A preparação só vem com a dedicação e o treinamento. É por isso que faço essa solicitação para que os homens e mulheres que se dedicam ao salvamento de vidas possam estar preparados. Temos um estado privilegiado e composto por diversos rios e, em caso de necessidade, esses homens e mulheres estarão preparado", destacou Mochi.

A inclusão de uma piscina preparada para o treinamento dos profissionais que atuam na corporação foi encaminhada ao gabinete do deputado pelo comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), QOBM Joilson Alves do Amaral.