Mochi solicita melhorias para a Capital e municípios do interior do Estado

As indicações foram solicitadas nesta semana, durante as sessões plenárias

Nas sessões plenárias desta semana, o deputado Junior Mochi (MDB) apresentou cinco indicações, que atenderão os municípios de Campo Grande, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Pedro Gomes e Rio Verde.

Para Campo Grande a indicação foi ao prefeito municipal, Marquinhos Trad, solicitando os serviços de reposição de lâmpadas deterioradas e manutenção da iluminação pública do bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, especialmente nas ruas Abrãao Elias e Amábile Pécora. A justificativa do pedido são os documentos encaminhados pelo diretor da Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian (Amape), Breno Fabris ao gabinete do parlamentar.

Em atendimento ao município de Camapuã, o deputado encaminhou indicação ao senador Waldemir Moka (MDB), solicitando a destinação de recursos, por meio de emenda parlamentar ao orçamento da União, para que sejam executadas obras de infraestrutura em pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais no Distrito de Pontinha do Cocho, em atendimento a solicitação do vereador Almir de Oliveira Ávila (MDB).

Já para Costa Rica a solicitação foi feita aos secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel e de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, para a designação de mais um delegado de Polícia Civil para atuar no município, em atendimento à solicitação da Câmara de Vereadores.

Outra indicação apresentada por Mochi nesta semana foi solicitar também aos secretários Riedel e Helianey , estudos para verificar a possiblidade da estadualização da estrada municipal de Coxim - 013, que liga os municípios de Coxim e Pedro Gomes, em atendimento à solicitação da Câmara de Vereadores do munícipio.

E em atendimento à solicitação do vereador Flávio Roberto Alves de Brito (PSB) foi solicitado ainda para aos secretário Riedel e Helianey, a construção do meio-fio da ciclovia no município de Rio Verde de Mato Grosso.