INDICAÇÕES PARLAMENTARES | Quinta, 9 de Fevereiro de 2017 - 15:20 Deputado solicita melhorias em atendimentos para Deodápolis e Campo Grande De acordo com a solicitação, o Núcleo de Tecnologia Educacional atende as comunidades escolares de Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Novo Horizonte do Sul e Vicentina, em um total de 16 escolas estaduais