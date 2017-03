Mochi pede viaturas para melhorar policiamento no interior

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB) apresentou na sessão de quinta-feira (02) uma série de indicações pedindo ao Governo do Estado a destinação de recursos para a aquisição de viaturas para a Policia Militar melhorar o policiamento em 11 municípios do Estado. O expediente será encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Segurança Pública José Carlos Barbosa para as devidas providências.

Foram contemplados no conjunto de indicações os municípios de Coxim, São Gabriel do Oeste, Sonora, Costa Rica, Aparecida do Taboado, Selvíria, Paranaíba, Rio Verde, Pedro Gomes, Nioaque e Rio Negro. Segundo o deputado a partir da destinação de uma viatura para cada um desses municípios, o reforço do policiamento passará a surtir efeito na medida em que melhorará as condições operacionais das unidades da Policia Militar dessas cidades.

Veja Também

Comentários