Mochi participa da formatura de agentes de Polícia Legislativa da Assembleia

Junior Mochi na formatura dos agentes de Polícia Legislativa - Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), prestigiou, na terça-feira (19), a cerimônia de formatura dos agentes de Polícia Legislativa da Casa de Leis, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) da Polícia Militar.

O curso, realizado em parceria com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul entre os dias 6 de novembro e 08 de dezembro, contou com 20 disciplinas e uma carga horária de 300 horas-aula e formou 10 agentes aprovados no concurso realizado em 2016.

Mochi iniciou sua fala agradecendo os Comandantes-Gerais da PM-MS e da Academia de Polícia, coronéis Waldir Ribeiro Acosta e Cláudio Roberto Monteiro Ayres. “Para nós cabe nesse momento agradecer a realização desta parceria e pela formação dos nossos servidores. Foi tudo muito rápido, por se tratar de uma novidade, realizamos o primeiro concurso de nossa história em 40 anos de existência de nossa Instituição, e em razão disso, nos vimos na necessidade de fazer o curso de formação para os agentes de polícia legislativa, de forma a dar toda a dimensão de segurança aos que ingressaram nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul”, disse o deputado.

O comandante da Academia de Polícia, coronel Ayres, resumiu o processo de elaboração do curso de formação. "O curso foi um pedido da Assembleia, para que fossem qualificados os dez agentes da polícia legislativa nas funções de policiamento nas instalações da Casa, garantindo a segurança dos deputados, servidores e do público que a freqüenta. Esse foi o primeiro curso, e acredito que a expectativa deles foram atendidas, assim como a nossa, por isso dizemos hoje que a Academia e o Centro de Formação estão de portas abertas para novos cursos futuramente", declarou.

Edimar Garbino, um dos novos policias legislativos, avaliou a participação da turma de formandos durante o período de formação. “O curso, ministrado pelo alto escalão da Polícia Militar no CEFAP, foi excelente e com certeza iremos poder desenvolver nossas atividades da melhor maneira possível dentro da Assembleia. As expectativas, assim, são as melhores, pois queremos colocar em prática tudo que aprendemos aqui, que não foi pouca coisa, em nossas atividades diárias", afirmou.