Mochi encaminha indicações para municípios do interior

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB) - Divulgação

Na manhã de quarta-feira (18) o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB) apresentou indicações para os municípios de Rio Brilhante, Pedro Gomes e Paraíso das Águas.



Ao município de Rio Brilhante, foi solicitada ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel e ao secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares a aquisição de tablets ou smartphones para uso dos Agentes Comunitários de Saúde do município com intuito da utilização em ações de monitoramento enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti com levantamento de informações sobre focos e criadouros do mosquito na região.

Ao município de Pedro Gomes, Mochi solicitou a implantação de uma academia ao ar livre e aquisição de brinquedos pedagógicos para atender a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O objetivo da viabilizção dos equipamentos, é ajudar no desenvolvimento dos alunos da instituição garantindo assim uma melhor qualidade de vida.

E na área de infraestrutura, o deputado solicitou ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel e ao secretário de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli a recuperação das rodovias MS 316 e MS 320 na região do Distrito de Pouso Alto em Paraíso das Águas.