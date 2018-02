Mochi divulga nota de pesar pelo falecimento de Dr. Wilson Barbosa Martins

O seu falecimento entristece a todos e prestamos aqui solidariedade a todos os seus familiares, certos de que ele está ao lado do Criador, entre os justos, cuja vida souberam honrar com amor e respeito ao semelhante acima de tudo - Foto: Assessoria / ALMS

Uma liderança construída na luta democrática não se extingue. Fica para sempre como exemplo inspirador entre os seus seguidores. Por isso teremos sempre entre nós a presença do Dr. Wilson Barbosa Martins, inspiração de todas as lutas democráticas. O seu falecimento entristece a todos e prestamos aqui solidariedade a todos os seus familiares, certos de que ele está ao lado do Criador, entre os justos, cuja vida souberam honrar com amor e respeito ao semelhante acima de tudo.