Mochi destaca a importância de lideranças das bases políticas

Deputado Junior Mochi (PMDB) com as lideranças de suas bases / Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), retomou, nos dois últimos dias, os contatos com as lideranças de suas bases, depois do encontro na semana passada com vereadores de 30 municípios. Em Coxim, na noite da última quinta-feira (23), Mochi participou de uma audiência pública sobre o enfrentamento da violência contra a mulher e, nesta sexta-feira (24), em São Gabriel do Oeste, de uma reunião com dirigentes e lideranças do PMDB municipal.

“As políticas públicas de proteção e garantia de direitos relacionadas às questões de gênero dependem de uma mobilização constante, de um acompanhamento sistemático, pois estamos tratando de vidas e de direitos que custaram ser conquistados”, afirmou ele, sobre o encontro de Coxim. Segundo Mochi, o mais importante é perceber que esse não é mais um assunto restrito às mulheres e às militantes, mas pertence e mobiliza gestores, líderes e cidadãos em geral. “Perceber que essa causa é e todos nos aproxima cada vez mais do ideal planejado”, ressaltou.

Referente ao encontro com lideranças de São Gabriel do Oeste, Mochi disse que tem procurado estreitar o relacionamento, fortalecer os mandatos municipais e garantir uma participação maior das bases no seu mandato. “Temos que tornar a participação popular uma prática, mais do que um discurso. O municipalismo tem que permear os mandatos para se tornar realidade. Por isso esses encontros são muito importantes”, explicou o deputado acrescentando que nos encontros junto às bases tem “ouvido mais do que falado”.

Mochi comentou ainda desdobramentos do encontro com vereadores de sua base realizado na semana anterior em Campo Grande. “Estamos buscando uma atuação efetivamente interativa. E, sem a compreensão de que os vereadores, que são os que estão mais perto do eleitor no cotidiano, são importantes ou essenciais, não levamos adiante essa nova prática”. Para ele, o encontro de Campo Grande foi o primeiro, “mas já serviu para mostrar que estamos no caminho certo”.

Veja Também

Comentários