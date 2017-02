Mochi busca melhorias para Deodápolis

“Nosso objetivo é trazer para o Governo as principais aspirações da comunidade aproximando a comunidade e buscando as melhores soluções”, afirmou o deputado / Divulgação/Assessoria

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Junior Mochi e o prefeito de Deodápolis, Valdir Sartor, estiveram nesta semana nas Secretarias estaduais de Saúde e de Infraestrutura, encaminhando reivindicações do município. “Nosso objetivo é trazer para o Governo as principais aspirações da comunidade aproximando a comunidade e buscando as melhores soluções”, afirmou o deputado.

Na Secretaria de Infraestrutura, o prefeito e o deputado encaminharam solicitação de novos investimentos , sobretudo no setor de transportes, que passam a ser analisados a partir de agora pela pasta.

Na Saúde, audiência que contou com a participação da secretaria municipal Rosimere Assis e do presidente da Câmara, Marcio Teles Pereira, foi feita uma análise das parcerias existentes e apresentadas também às reivindicações. Entre elas, a necessidade de novos equipamentos que levou a Saúde estadual a assegurar o envio ao município de num novo aparelho de Ultrassom Portátil.

