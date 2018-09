Mochi atende pedido de moradores do bairro Vila Sobrinho por mais segurança

A indicação foi lida durante a sessão plenária desta quinta-feira

Na sessão plenária desta quinta-feira (27), o deputado Junior Mochi (MDB) apresentou indicação, para atender o pedido dos moradores e comerciantes do bairro Vila Sobrinho e região. O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) subscreveu o pedido.

Foi enviado aos secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Corrêa Riedel, e ao de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, indicação solicitando estudos para verificar a viabilidade de mudança de local do Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa Albergado de Campo Grande, atualmente localizado na rua Américo Marques, no bairro Vila Sobrinho.

De acordo com os moradores há tempo que o bairro deixou de ser um lugar tranquilo para morar, e a situação tem se complicado cada vez mais, em decorrência do comprovado aumento de furtos e delitos diversos na localidade, infelizmente relacionados à localização do estabelecimento penal.

Eles ainda explicam que embora muitas pessoas estejam ali apenas para cumprir sua pena, na intenção de quitar suas pendências com a justiça, existem outras mal intencionadas, que se aproveitam da situação para praticar infrações penais, o que gera insegurança em toda a região.