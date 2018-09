Mochi atende pedido da Associação de Moradores do bairro Maria Aparecida Pedrossian

O objetivo do pedido é porque há expressivo fluxo de veículos e pedestres, explica Mochi

Na sessão plenária desta terça-feira (25), o deputado Junior Mochi (MDB) apresentou indicação para atender o pedido do diretor da Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, Breno Fabris.

Foi enviado ao prefeito municipal de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), solicitando a implantação de faixa de pedestres, com respectiva sinalização vertical, na rua Manoel de Oliveira Gomes, na altura 194, no bairro Maria Aparecida Pedrossian.

O objetivo do pedido é porque há expressivo fluxo de veículos e pedestres no local, em razão de funcionamento de um supermercado. "Desejamos com esta medida assegurar mais segurança no trânsito na região e assim evitar graves riscos para todos que por ali trafegam", esclareceu Mochi.